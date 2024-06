Milliardavtale til Crayon

Crayon har sikret seg en rammeavtale med Oslo kommune, opplyses det i en børsmelding.

Avtalen har en bruttoverdi på inntil 1,3 milliarder kroner over fire år. Den omfatter kjøp av programvare, programvareadministrasjon og rådgivning.

– Denne avtalen er en refleksjon av vår forpliktelse til å hjelpe offentlig sektor med å utnytte teknologiens kraft, sier Crayon-sjef Melissa Mulholland i en kommentar.

– Oslo kommune har dristige ambisjoner og vi er glade for å bistå med kjøp, gjennomgang og implementering av IT-lisenser, samt være rådgiver for å sikre et oppdatert programvaresystem til lavest mulig pris, forteller hun.

Anbefaler kjøp

Pareto har Crayon i sin portefølje, og DNB-forvalter Eivind Veddeng Sars har også tro på aksjen. Siden bunnen i fjor er kursen doblet.

– Aksjen er fremdeles svært rimelig, målt mot underliggende kontantstrøm, gitt den sterke veksten i etterspørselen etter skybaserte tjenester, sa Sars til Finansavisen like før helgen.