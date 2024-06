Både kvinner og menn investerer i kryptovaluta, men mens 22 prosent av mennene oppgir at de har eid kryptovaluta, er det bare 7 prosent av kvinnene som oppgir det sammen. Av de som eier krypto i dag sier 15 prosent av mennene at de gjør det, mens 5 prosent av kvinnene oppgir at de har investert i digital valuta.

Av de som fortsatt eier kryptoeiendeler, er de med høyeste fullførte utdannelse «Universitet/ høyskole, lavere grad», de som har en samlet bruttoinntekt i husholdningen på over 1,5 millioner kroner og de som bor i Oslo overrepresenterte.

De i aldersgruppen 60+ er underrepresenterte, mens mens de i alders­gruppen 16-39 er overrepresenterte. Disse tallene støtter oppom andre undersøkelser gjort i både Norge og andre land.

Geografisk sett er det de som bor i Oslo som har høyest kjennskap til kryptoeiendeler. De som bor i Nord-Norge har derimot lavest kjennskap.

41 prosent fornøyde

74 prosent av de som svarte på Norges Banks undersøkelse svarer at de finansierte kryptokjøpet ved å bruke egen disponibel inntekt. Det er kun 1 prosent som oppgir at de lånefinansierer kjøp av kryptoeiendeler.

På spørsmålet om hvordan vil du endre din beholdning de nærmeste årene, svarer ca. én av tre nåværende kryptoeiere at de skal beholde kryptoeiendelbeholdning på samme nivå. Mens 30 prosent oppgir at de planlegger å øke behold­ningen. 10 prosent oppgir at de ønsker å redusere egen beholdning. 27 prosent svarte «vet ikke».

Men til tross for at 63 prosent ønsker å opprettholde beholdningen på dagens nivå eller øke den, oppgir hele 2 av 3 at de bare har 5 prosent eller mindre av sin ­finansielle sparing i kryptoeiendeler.

41 prosent sier at de er ganske fornøyde eller veldig fornøyde med egen investering i kryptoeiendeler, mot bare 19 prosent som svarer at de er ganske misfornøyde eller veldig misfornøyde. 40 prosent er hverken fornøyde eller misfornøyde.

Av de som aldri har eid kryptovaluta svarer 47 prosent av de ikke har noen interesse av det, mens 45 prosent oppgir at de ikke ha nok kunnskap om temaet. I tillegg mener 25 prosent at krypto er for risikabelt.