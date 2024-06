Mikrobrikker, eller «datachips» til bruk i elektronikk selger som varmt hvetebrød, og produsentene kniver seg imellom om å produsere de mest effektive brikkene til bruk i blant annet kunstig intelligens, AI.

Nå ønsker Intel ifølge CNBC å bli markedsledende innen produksjonen av slike brikker.

«Vi ønsker å lage alles brikker, alles AI-chips, og vi vil at de skal lages med amerikanske fabrikker,» skal adm. direktør Pat Gelsinger ha kommentert på Computex' teknologikonferanse i Taipei.

Intel skal ønske å styrke sin foundry-virksomhet, som rapporterte et driftsunderskudd på 7 milliarder dollar i 2023 sammenlignet med året før. En foundry er en fabrikk som produserer elektroniske databrikker fra bunnen av.

Intels foundry-virksomhet er ifølge CNBC ikke blant de topp seks produsentene, til tross for at Intel for ikke så lenge siden var på topp. Frem til 2017 var Intel verdens største produsent av databrikker, frem til Samsung tok over lederrollen. I 2023 tok taiwanske TSMC igjen Samsung.

Finansiell støttepakke

Et hjelpemiddel for Intels planer om å bli markedsleder er at USA skal støtte selskapet med 8,5 milliarder dollar via den såkalte «Chips and Science Act». Ytterligere 11 milliarder kan bli spyttet inn som lån ved en senere anledning.

Chips and Science Act har som mål å støtte amerikanske elektronikkfabrikker, og dermed bli mindre avhengig av produksjonen i Sørøst-Asia.

«Støtten er avgjørende. Vi må ha økonomisk konkurranseevne hvis vi skal bygge disse fabrikkene i USA,» skal Gelsinger ha kommentert.

Intel ønsker også å ta igjen Nvidia og AMD i inntekter, som har steget kraftig på AI-bølgen den siste tiden, der flere teknologikjemper har kjøpt opp alt som er av AI-kort. Spesielt Nvidias kort er svært ettertraktet.

Nvidia og AMD, som begge er amerikanske selskaper, har ikke egne foundries, altså fabrikker som lager kretskort fra bunnen av, slik Intel har. Intel håper på å kunne konkurrere med de effektive databrikkene fra TSMC, som Nvidia bruker i sine AI-kort.