Amazon-datter Zoox, som jobber med selvkjørende biler, vil snart utvide gatetestingen av bilene sine til Austin i Texas, og Miami i Florida, skriver MarketWatch.

Austin og Miami vil være de fjerde og femte offentlige testlokasjonene for Zoox, og i et blogginnlegg onsdag skriver Zoox at utvidelsen markerer et betydelig skritt fremover.

Zoox startet med testkjøringer i San Francisco i 2018, og har senere utvidet testingen til Las Vegas i 2019 og Seattle i 2021.

«Vi legger grunnlaget for vår autonome drosjetjeneste i nye byer over hele USA. Austin og Miami tilbyr viktige læringsmuligheter som vil støtte den fortsatte veksten og forbedringen av vår testing og tjeneste, sier konserndirektør Ron Thaniel.

Zoox har noen selvkjørende drosjer uten ratt, men disse vil ikke bli utplassert i Austin og Miami med det første. Til å begynne med vil selskapet bruke ombygde Toyota Highlander-SUV med sikkerhetssjåfører, og de vil ikke tilby robotaxiturer til allmennheten.

National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) kunngjorde i mai at de undersøker Zoox etter to krasj. I begge tilfellene, som skjedde i San Francisco og Las Vegas, bremset Zoox' autonome biler plutselig, og ble påkjørt bakfra av motorsykler.



Amazon kjøpte Zoox i 2020 for 1,2 milliarder dollar.