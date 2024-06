Californias Department of Motor Vehicles (DMV) beskyldte i juli 2022 Tesla for å villede kundene i sin markedsføring av biler utstyrt med selskapets autopilot og selvkjøringsteknologi (FSD). Mandag avviste en dommer i delstatens Office of Administrative Hearings (OAH) elbilprodusentens forsøk på å få anklagen avvist, melder Reuters.

«Ikke på tidspunktet for reklamene, og heller ikke nå, har bilene kunnet operere som autonome kjøretøy», het det i anklagen.

Risikerer å miste lisensen

DMV vil ikke kommentere avgjørelsen, men opplyser til nyhetsbyrået at anklagen vil gjennomgås formelt i en høring foran OAH 9. september i år.

Viser det seg der å være hold i anklagen, risikerer Tesla at DMV inndrar selskapets lisens til å selge biler i delstaten – og fremmer krav om at elbilprodusenten utbetaler erstatning til kundene.

Mandagens avgjørelse kommer ifølge Reuters etter at en føderal dommer i San Francisco 15. mai avslo Teslas forsøk på å avvise forslaget om et landsdekkende gruppesøksmål som hevder selskapet har villedet forbrukere til å tro at bilene snart ville ha selvkjørende evner.

Undersøker mulig bedrageri

Tesla har i mange år blitt gransket av føderale myndigheter om hvorvidt FSD kan ha bidratt til dødsulykker. Tre kilder med kjennskap til saken opplyser til nyhetsbyrået at føderale aktorer gjør separate undersøkelser om elbilprodusenten har begått bedrageri ved å villede investorer om selvkjøring.

Selskapet Elon Musk gikk inn i som investor i 2004 har ifølge Reuters erkjent at «verken autopiloten eller FSD gjør bilen selvkjørende», og heller ikke fritar sjåfører fra å følge med på veien.

California er Teslas største marked i USA, og står for rundt 10 prosent av globale leveranser. Men i første kvartal i år var markedsandelen i delstaten nede i 55,4 prosent, ned fra 61,8 prosent i første kvartal i fjor.