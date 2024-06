Aksjesplitter er i fokus igjen på Wall Street etter at Nvidia nylig gjennomførte en, og analytikere peker på Facebook-eier Meta Platforms som en het, neste kandidat, melder Bloomberg.

Aksjen har falt tilbake fra «all-time high»-nivåene i april, men er likevel opp 450 prosent siden den sto i drøye 90 dollar i november 2022. Appetitt for AI-eksponering, tilbakekjøp aksjer og lansering av utbytter har fungert som triggere det siste året.

– Når aksjen handles for over 500 dollar stykket, er Meta moden for en splitt, sier direktør Ken Mahoney i Mahoney Asset Management, og viser til kursen investorer gjerne anser som et avgjørende kursnivå.

Nyhetsbyrået understreker at en aksjesplitt ikke endrer det fundamentale i et selskap, men kan gjøre den aktuelle aksjen mer attraktiv for ansatte og mindre investorer som kvier seg for å satse grunnet den høye kursen. En splitt kan også gjøre en aksje mer aktuell for den prisvektede Dow Jones-indeksen, der ingen av de 30 komponentene i øyeblikket handles over 500 dollar aksjen.

Flere splitter på gang?

Bank of America-analytikere karakteriserer ifølge Bloomberg Nvidia-splitten som et tegn på at flere splitter er på gang innen teknologisektoren. Nvidia er det fjerde «Magnificent Seven»-selskapet som splitter aksjen siden 2022, i tillegg til Alphabet, Amazon og Tesla.

Apple splittet opp tilbake i 2020, mens Meta faktisk er det eneste «Magnificent Seven»-selskapet som aldri har splittet aksjen.

Bank of America har ifølge nyhetsbyrået nylig lansert teknologiselskaper som Broadcom, Lam Research, Super Micro Computer, KLA og Netflix som kandidater for en aksjesplitt.

Det samme ble faktisk Microsoft, selv om aksjekursen ikke er i nærheten av 500 dollar, og analytikerne viste til at det er over 20 år siden aksjen sist ble splittet.