Analytiker spår Apple til nye høyder etter AI-nyhet

Analytiker Gil Luria i D.A. Davidson oppgraderer Apple-aksjen til kjøp, melder CNBC. Samtidig hever han kursmålet til 230 dollar per aksje, fra tidligere 200 dollar. Dette er en oppside på 19 prosent fra mandagens kurs ved stengetid på 193,12 dollar per aksje.

Luria mener Apple har åpnet dørene til en ny æra etter at selskapet kunngjorde integreringen av AI i sine produkter.

Mandag avholdt selskapet sin årlige utviklerkonferanse, Worldwide Developers Conference (WWDC). Det var ventet stor spenning til hva de ville si om kunstig intelligens.

Apples produkter vil nå komme med såkalt «Apple Intelligence», en integrert AI-funksjon skapt i samarbeid med OpenAI. Brukerne skal blant annet kunne bruke ChatGPT gjennom Siri. Hjelpemotoren skal kunne utføre oppgaver på vegne av brukeren, integrere oppsummering samt forbedre søk og tekstgenerering ved hjelp av AI.

«Apple er unikt posisjonert til å tilby disse tjenestene, og kan være de eneste som er i stand til å gjøre dette på kort sikt. Dette er fordi Apple ikke bare har forbrukerens informasjon, men også tillit. Dermed kan de levere den nevnte funksjonaliteten på en måte som frittstående chatteapplikasjoner, datamaskiner og Android-enheter kanskje ikke fullt ut kan kopiere», skriver Luria.

Apple-aksjen er klokken 18 norsk tid opp 5,51 prosent. Så langt i år er aksjen opp nesten 10 prosent.

Slo forventingene

Apple rapporterte forrige måned kvartalstall med en omsetning på 90,75 milliarder dollar. Resultatet per aksje endte på 1,53 dollar.

Samtidig falt den samlede omsetningen med 4 prosent, og iPhone-salget gikk ned med 10 prosent, sammenlignet med en nedgang på 19 prosent i første kvartal.

Apple annonserte at styret hadde godkjent tilbakekjøp av aksjer for 110 milliarder dollar, en økning på 22 prosent fra fjorårets godkjenning på 90 milliarder dollar - det største tilbakekjøpet i historien. I tillegg til å tilbakekjøpet, kunngjorde Apple at de ville betale en utbytte på 25 cent.