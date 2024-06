Next Biometrics oppretter nå et felleseid selskap med sin kinesiske partner Wiser, opplyses det i en børsmelding.

Selskapet skal drive og støtte Nexts salgs- og markedsføringsvirksomhet i Kina, og ha hovedkontor i Shanghai.

– Den asiatiske regionen er strategisk viktig for oss, og et nøkkelområde i våre vekstplaner. Vi har vært veldig fornøyde med vårt samarbeid med Wiser, og jeg ser frem til å fortsette det gjennom dette felleseide selskapet. Vår nye avtale vil legge et utmerket grunnlag for å utvikle vår virksomhet i Kina og sette oss i en svært konkurransedyktig posisjon for å sikre ny virksomhet, sier Next-sjef Ulf Ritsvall.

Avtalen er foreløpig betinget av godkjenning fra de respektive myndighetene.