Kinesiske elbilaksjer til værs etter EU-toll

Kinesiske elbilaksjer stiger kraftig i kjølvannet av onsdagens EU-avgjørelse om å sette opp tollsatsene på kinesiske elbiler til opptil 38 prosent.

Bilmerket BYD steg over åtte prosent da Hang Seng-indeksen i Hongkong åpnet, og har siden roet seg noe, men ligger fremdeles opp 4,2 prosent.

Geely ligger opp 1,7 prosent, etter å ha åpnet opp over 4 prosent. Nio ligger opp 1,3 prosent, mens Li Auto stiger 1,5 prosent.

Grunnen til at aksjene stiger kan ifølge analytikere fra Morningstar og Citi være at tilleggstollen fra EU var relativt snill, spesielt sammenlignet med USAs tolløkning for kinesiske elbiler i mai, skriver CNBC.

Tilleggstoll

På onsdag meldte EU at kinesiske elbilaktører blir påført en ekstra toll for å støtte europeisk elbilindustri. BYD får en tilleggstoll på 17,4 prosent, Geely en toll på 20 prosent, og statseide SAIC en toll på 38,1 prosent, som er den høyeste tilleggstollen som er satt. SAIC er blant de få elbilaksjene som ikke stiger torsdag, men ligger ned 0,2 prosent.

Dette kommer i tillegg til standardtollen på 10 prosent som allerede er pålagt importerte elbiler.

BYD, Geely og SAIC er med i EUs pågående undersøkelse om de øknomiske virkningene fra import av kinesiske elbiler. Den foreløpige konklusjonen er at de kinesiske selskapene drar nytte av en urettferdig subsidiering som kan true den europeiske elbilindustrien.

Straffet for å ikke samarbeide

Andre kinesiske elbilselskaper som bidro i undersøkelsen, men ikke ble tatt med, får en 21 prosent ekstra toll, mens de som ikke ville samarbeide får en tilleggstoll på 38,1 prosent, ifølge kunngjøringen.

«Avgjørelsen er beskjeden sammenlignet med de strenge 100 prosent-tollene på kinesisk elbilimport til USA, opp fra 25 prosent i mai», kommenterte analytiker Vincent Sun i Morningstar ifølge CNBC.

Tilleggstollene kommer etter at EU startet en undersøkelse i oktober. Tollavgjørelsene er foreløpige, men vil bli innført fra 4. juli hvis samtaler med kinesiske myndigheter ikke resulterer i en løsning. Definitive tiltak vil bli innført innen fire måneder etter innføringen av foreløpige toller, ifølge EU.