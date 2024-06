Bank of America spår Broadcom-rally

Bank of America har ståltro på chipselskapet Broadcom og spår det kan vokse til en verdi på over billionen, melder CNBC. Torsdag la investeringsbanken inn en kjøpsanbefaling på aksjen og økte kursmålet til 2000 dollar per aksje. Dette er en oppside på 34 prosent fra onsdagens kurs ved stengetid på 1.495,51 dollar per aksje.

«Vi gir Broadcom en kjøpsanbefaling på grunn av selskapets eksponering mot produktlivssykluser innen smarttelefoner, skybaserte datasentre, telekommunikasjon og bedriftslagring», sier analytiker Vivek Arya i Bank of Amerika.

«I tillegg, med EBITDA-marginer på over 45 prosent, er Broadcom blant de mest lønnsomme halvlederprodusentene. Dette vil sannsynligvis fortsette å sikre sterke utbytter».

Broadcom er opp over 12 prosent klokken 20 norsk tid torsdag etter å ha lagt frem bedre kvartalstall enn ventet. Halvlederprodusenten varsler også en 10-for-1 aksjesplitt. Så langt i år er aksjen opp over 55 prosent.