Privatpersoner utgjør over 50 prosent av eierne i Tesla, og handels- og jussprofessor Erik Gordon ved University of Michigan sa i forkant at det var sannsynlig at disse ville stemme ja.

Musk eier 13 prosent

Tesla påsto forut for avstemningen at lønnspakken har gitt Musk insentiv til å skape verdier for over 735 milliarder dollar for aksjeeierne.

– Fordi Delaware-domstolen trakk avgjørelsen din i tvil, har ikke Elon fått betalt for noe av sitt arbeid for Tesla de siste seks årene, som har bidratt til å generere betydelig vekst og aksjonærverdi. Det slår oss og de mange aksjonærene som vi allerede har hørt fra som grunnleggende urettferdig, og i strid med viljen til aksjonærene som stemte for det, skrev styremedlem Denholm i et brev til aksjeeierne.

Musk eier kun 13 prosent av Tesla-aksjene, etter at han solgte en stor del av sin andel for å kjøpe Twitter, som han senere ga navnet X. Tesla-sjefen hadde bedt Tesla om en 25 prosents eierandel. Skulle han ikke få det, har han sagt at han ønsker å lage andre produkter, utenfor selskapet.

Flytter Teslas juridiske adresse

Til tross for Norges nei-stemme, kan oljefondet indirekte være med på å innføre gigantlønnspakken, ettersom oljefondet bidro til flertall ved å stemme ja til å endre Teslas juridiske adresse fra Delaware til Texas.

– Det er utrolig. Jeg tror ikke vi bare begynner på et nytt kapittel i Tesla, men vi begynner på en helt ny bok, sa en jublende Musk etter avstemningen på årsmøtet i Austin.

Grepet blir ansett som et mulig juridisk krumspring for å komme seg unna dommen i Delaware, hvilket muliggjør en realisering av Musks gigantiske lønnspakke.

Hvis Teslas advokater får papirarbeidet rundt flyttingen av den juridiske adressen i orden fort nok, kan dette så tvil om dommen i Delaware. Da vil gjeninnføringen av Musks lønnspakke muligens bli en sak for en Texas-domstol istedenfor.

Men et slikt scenario blir sett på som lite sannsynlig. Juridiske eksperter sier at Musks lønnspakke fortsatt skal behandles i Delaware, og de viser til at Musks advokater har forsikret dommer McCormick i Delaware om at de ikke kommer til å prøve å flytte saken til rettsvesenet i Texas.

Men ekspertene er ikke like enige i spørsmålet om godkjenningen av lønnspakken vil gjøre det lettere for Tesla å få den godkjent.

Ikke helt avgjort ennå

Charles Elson, en pensjonert professor og grunnlegger av bedriftsledelsessenteret ved University of Delaware, sier at han ikke tror avstemningsresultatet kommer til å påvirke McCormick, ettersom dommerens beslutning baseres på lovverket.

John Lawrence, en advokat basert i Dallas og som pleier å forsvare bedrifter mot søksmål fra aksjonærer, er enig i at avstemningen på generalforsamlingen ikke setter sluttstrek for den juridiske striden og at Musk automatisk får aksjeopsjonene. Men Lawrence sier at Tesla nå har et sterkt argument å bruke for å få dommen fra Delaware omgjort.

Han ser for seg at Musk og Tesla kommer til å argumentere med at aksjonærene var fullt ut informert før avstemningen, slik at McCormick bør reversere avgjørelsen fra 2018. Men saksøkeren vil på sin side kunne argumentere med at avstemningen ikke har betydning og ikke er juridisk bindende, mener Lawrence.

Hvis McCormicks kjennelse blir stående, kommer Musk trolig til å anke til en høyere rettsinstans i Delaware, tror Lawrence.