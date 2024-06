Meta utsetter omstridt KI-praksis i Europa

Utsettelsen gjelder Europa og kommer etter en forespørsel fra det irske datatilsynet, skriver Meta i en pressemelding fredag.

– Vi er skuffet over forespørselen Irlands datatilsyn har fremsatt på vegne av europeiske tilsynsmyndigheter, særlig fordi vi tok inn tilbakemeldinger om reguleringer og informerte tilsynene i mars, skriver Meta, som mener utsettelsen er et skritt tilbake for innovasjon og konkurranse innen KI-utvikling.

– Vi har fortsatt stor tiltro til at vår fremgangsmåte er i tråd med europeiske lover og reguleringene. KI-opplæring er ikke unikt for våre tjenester, og vi er mer åpne enn de fleste av våre konkurrenter, skriver selskapet videre.

– Hadde ikke skjedd uten press

Forbrukerrådet i Norge er fornøyd med at den omstridte planen om å trene kunstig intelligens på brukernes bilder og poster utsettes.

– Dette hadde ikke skjedd uten massivt press, blant annet gjennom klage fra Forbrukerrådet og den østerrikske personvernorganisasjonen for digitale rettigheter noyb, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

– Vi mener Meta mangler lovlig grunnlag til å behandle brukernes personopplysninger til å trene opp KI-modeller. De færreste hadde da også forestilt seg at bilder av barn og familie, fest og ferie og alle mulige statusoppdateringer skulle benyttes til å trene KI, sier hun.

– Må få klarhet

Digitaliseringsminister Karianne Tung (Ap) kaller Metas utsettelse «en klok vurdering».

– Dette viser at engasjementet fra Norge har gitt resultater. Nå må vi få klarhet i hva dette betyr og hvor lenge utsettelsen varer. Det kommer jeg til å ta opp på møtet med Meta på mandag og følge videre opp i diskusjoner med EU, sier Tung til NTB. Hun forventer at Meta kommer med en løsning som gir «et reelt og enkelt valg for brukerne».

Etter planen skulle selskapet fra 26. juni begynne å la en KI-modell trene på offentlige innlegg, bilder og kommentarer fra brukerne i selskapets sosiale medier.