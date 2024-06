Salgsforbud førte til tap på over 300 mill.

– Det har vært et ekstremt krevende år. Jeg kom inn som konsernsjef 1. oktober, og vi hadde seks uker med cash å gå på, der vi måtte få på plass avtaler med banker, leverandører og finansiering. Heldigvis klarte vi det, sier Erik Fossum Færevaag, midlertidig konsernsjef i Easee til DN.

Selskapet leverte en omsetning på rett over 640 millioner kroner i 2023, mot en omsetning på 1,9 milliarder i 2022, noe som tilsvarer en reduksjon på nesten 70 prosent. Resultatet etter skatt endte med et tap på totalt 321 millioner kroner. Til sammenligning gikk selskapet med et overskudd på drøye 200 millioner kroner i 2022, ifølge DN.

– Vi var i en situasjon der det brant på alle fronter. Vi hadde svært kort tid igjen med tanke på kontantbeholdning, vi hadde complianceproblemer som gjorde at vi ikke kunne selge noen ting, vi hadde en rettssak i Sverige, media var på oss og vi var midt i en stor nedbemanningsprosess, sier Færevaag.

Inntektsfallet kom i kjølvannet av at svenske Elsäkerhetsverket vedtok salgsforbud for ladeboksene Easee Charge og Easee Home som følge av problemer med jordfeilvern.

Fokus på kontantstrøm

Tidligere konsernsjef Jonas Helmikstøl gikk av kun måneder etter nyheten. Siden da har Færevaag fungert som midlertidig konsernsjef for Easee, mens selskapet har jaktet etter en permanent etterfølger.

Denne har de nå funnet, i britiske Anthony Fernandez, som tiltrer 12. august.

Fokuset har i senere tid vært rettet mot å nå en positiv operasjonell kontantstrøm – hvilket selskapet nærmer seg å ha, sier Færevaag og finansdirektør Roger Weibell til DN.