Gaming Innovation Group (GiG) kunngjorde tirsdag at GiG Media vil gjennomgå en rebranding og endre navn til Gentoo Media. Denne endringen kommer i forkant av den planlagte oppdelingen av selskapet i tredje kvartal 2024, som er blitt annonsert tidligere.

Det nye selskapsnavnet Gentoo Media skal visstnok være en hyllest til GiG Media's Rebel Penguin-arv; Gentoo er en antarktisk pingvinart kjent for sin evne til å overleve og blomstre gjennom samarbeid.



– Lanseringen av vårt nye merke er en stor milepæl for oss i prosessen med å skille GiG Media fra Gaming Innovation Group. Gentoo er skapt med alle våre partnere og ansatte i tankene, for å sikre at vi kommuniserer en nøyaktig og genuin oppfatning av oss selv, virksomheten og hva vi står for og tror på, sier konsernsjefen i GiG. Jonas Warrer.

– Lanseringen av Gentoo markerer en ny æra, og vi kunne ikke vært mer begeistret for fremtidsutsiktene til virksomheten, legger han til.

Også styreleder Mikael Harstad mener rebrandingen av Gig Media markerer et avgjørende øyeblikk i oppdelingen av Gaming Innovation Group til to uavhengige virksomheter for å øke aksjonærverdien.