Nå kan spill og filmer på Googles Android apper bli sett i 3D via en ny Android-enhet fra det Alibaba-støttede selskapet Xreal, ifølge CNBC.

– Vi håper at denne endelig kan bli helteproduktet som folk virkelig kommer til å like, sa Chi Xu, grunnlegger og administrerende direktør i Xreal, til CNBC.

The Beam Pro, selskapets nyeste produkt, er en enhet som kan brukes med AR-briller som en virtuell mus, og kobler headsettet til Google Play Store-apper inkludert de for spill, filmstrømming og sosiale meder.

Xreals nyeste produkt beviser hvordan Alphabet prøver å holde følge med Apple som lanserte sin mye omtalte VR-løsning i år.

Nvidia-teknologi

Xreal har sagt de bruker Nvidias CloudXR-teknologi for bildegjengivelse og Qualcomms Snapdragon-platform for romlig databehandling i The Beam Pro. De har også uttalt at de samarbeider med Amazon, ifølge CNBC.

Et par Xreal AR-briller koster mellom 200 til 400 dollar, avhengig av hvilken modell og salgsfremmende tiltak. Det betyr at et sett med Xreal AR-briller og Beam Pro koster mindre enn 1.000 dollar, mot Apple sine Vision Pro til cirka 3.500 dollar.

Selskapet lanserte Beam Pro i Kina i slutten av mai. Da hadde de nådd i underkant av 5.000 ordre og håpet antallet ville stige til 10.000 i juni.