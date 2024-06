Store AI-utfordringer i Kina

Apples enorme AI-satsning møter noen store utfordringer i Kina, ifølge CNBC. Utfordringene kommer av at Beijing opprettholder de strenge reglene rundt teknologien.

Usikkerheten i Kina kommer i en tid der markedsandelen til Apple faller stadig i landet. Huawei og andre lokale aktører plukker stadig markedsandeler fra selskapet og fremhever sine AI-funksjoner.

Gigantisk satsning

Apple Intelligence er en gigantisk satsning som har som mål om å bringe AI til alle sine enheter. Forbedret versjon av stemmeassisten Siri, funksjoner som automatisk organiserer e-postene dine og oppsummerer lydopptak er noe av det som kommer.

Denne nye satstingen vil slippes på amerikansk engelsk i høst. Flere språk, funksjoner og plattformer vil komme neste år, men selskapet var kryptiske om produktlanseringen i Kina under AI-lanseringen på den årlige utviklerkonferansen.

Grunnen er Kinas strenge regler om AI, fortalte analytikere til CNBC. Apple prøver derfor å finne ut hvordan de skal tilnærme seg det komplekse markedet.

Sterkt regulert

Kinas AI-marked er sterkt regulert med regler som inkluderer krav til at tilbydere av store språkmodeller må få godkjenning for kommersiell bruk av modellene sine. Generative AI-leverandører har også ansvar om å fjerne innhold som blir vurdert til å være «ulovlig».

Dette skaper utfordringer for Apple, som under kinesiske regler måtte sannsynligvis fått AI-modellen sin godkjent av myndighetene.

En av de største kunngjøringene fra Apple nylig var at stemmeassisten Siri kan bruke OpenAIs ChatGPT for visse forespørsler, men problemet er at ChatGPT er forbudt i Kina. Derfor må de finne en innenlandsk partner i Kina. Teknologikjempene Baidu og Alibaba nevnes som potensielle samarbeidspartnere.

Personvern

I Apple sin presentasjon under AI-lanseringen hadde de sterkt fokus på personvern og lanserte Private Cloud Compute. Da vil AI prosesseres på servere eid av Apple og data som prosesseres vil ikke bli lagret. I Kina lagres iCloud-data på servere som drives av en tredjepart og kan bety at Apple trenger et lignende partnerskap for sine AI-databehandlingsservere, som kan potensielt skade personvernet.

Å kunne opprettholde full brukerpersonvern i en AI-æra i sterkt regulerte markeder som Kina vil være Apples største test hittil, mener flere analytikere.

Apple har uttalt at prosessen med å introdusere AI-produktene i Kina er i gang, men har ikke gitt et tidspunkt for når de vil komme.

Kraftig fall i markedsandel

Utfordringene står på rekke og rad for Apple i Kina. Markedsandelen falt ned til 15 prosent i første kvartal, mot 20 prosent i samme periode året før, ifølge Canalys-data. Huawei er nå i ferd med å bli den største smarttelefonaktøren i Kina.

Men selv om Apple er forsinket med å lansere sine AI-funksjoner i Kina sammenlignet med de innenlandske konkurrentene så vil dette sannsynligvis ikke være skadelig for iPhone-salget.