Han var i Asia for å delta på et styremøte, og døde etter et plutselig og uventet illebefinnende lørdag ettermiddag, opplyser Telenor i en pressemelding.

Rostrup var nesten åtte år i selskapet, først som finansdirektør før han gikk videre som Asia-sjef, og nå sist som leder for Telenor Nordics.

«Våre tanker går til hans familie, venner og kolleger. Vi er takknemlige for hans betydelige bidrag til Telenor de siste syv årene», skriver selskapet.

– Jørgen har vært et svært viktig og sentralt medlem av toppledelsen i Telenor i mange år, og har vært en god kollega og en kjær venn for meg personlig. Det er vanskelig å forstå at han nå er borte. Tankene mine går til familien og nære venner, og jeg deler sorgen deres, sier Telenor-sjef Sigve Brekke.

Rostrup fullførte sin utdannelse ved Georgia College & State University og NHH. Etter studiene startet han sin karriere i Norsk Hydro, hvor han jobbet i over 20 år før han i 2009 ble selskapets finansdirektør.

I 2013 gikk veien videre til et lite stopp i Yara, før han i 2016 begynte i Telenor.

Fra og med i dag er Jon Omund Revhaug konstituert konserndirektør og leder for Telenor Nordics. Revhaug kommer fra stillingen som driftsdirektør i Telenor Norden.