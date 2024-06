Teknologigiganten Apple risikerer kjempebot etter å ha blitt anklaget for å hemme konkurransen på sin app plattform, melder Financial Times. Dette markerer første gangen de nye digitale EU-reglene reglene blir brukt på et stort teknologiselskap.

Dersom selskapet blir funnet skyldig kan boten beløpe seg til hele ti prosent av årlige globale inntekter, som kan øke til 20 prosent ved gjentakelse av overtredelsen.

Tiltaket fra Europakommisjonen faller under Digital Markets Act, som er ment for å begrense makten til store teknologiplattformer og hjelpe oppstartsselskaper. Under denne loven har ikke teknologiselskaper lov til å forhindre bedrifter i å informere brukerne om billigere alternativer for produktene deres eller abonnementer utenfor en applikasjonbutikk. Kommisjonens foreløpige funn må ferdigstilles innen ett år fra etterforskningens offisielle begynnelse, som var i mars.

Under hardt press

Apple er om dagen under hardt press fra EU. Selskapet ble tidligere i år ilagt en bot på 1,8 milliarder euro for å ha hemmet konkurransen med rivaliserende musikktjenester. Boten bestrides av selskapet i EU-domstolen.