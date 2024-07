– Vi er nødt til å omrokere litt. Vi ser nå at vi skal selge mer målrettet mot større kunder, der produktet treffer. Det vil si at vi skal bruke mindre ressurser, og forhåpentligvis oppnå en større omsetning, sier Ganc-Petersen.

– Når skal Uniscale begynne å tjene penger?

– Det siste året har vi brukt til å finne ut av hvordan vi leverer, og hvor i markedet vi kan hente ut størst verdi. Det har vi funnet ut av nå. Jeg vil tro at det er omkring to år til selskapet begynner å tjene penger, om ikke før, sier Ganc-Petersen.

Tøft år på børsen

CodeLab er ned 30 prosent på børsen så langt i år. I mars kom nyheten om at datterselskapet Uniscale hadde gjort et gjennombrudd innen domenedrevet AI-teknologi for programmering. Dette sendte aksjen opp nesten 200 prosent på én dag.

Gleden ble kortvarig, og siden den gang er aksjen ned 75 prosent.

Nærtående sto for forhåndstegningen av emisjonen, som var på totalt 21,2 millioner kroner. Codee Holding, som er representert i styret av Jesper Melin Ganc-Petersen, ble tildelt aksjer for 20 millioner kroner og forblir største eier.

– Hvorfor er CodeLab et interessant selskap for investorer?

– Vi har laget en programvare som instruerer AI-algoritmene til å produsere koder, dette skiller seg fra kodegenerasjonen som er avhengig av en separat instruksjon. Dette er noe både jeg og resten av ledelsen har stor tro på, hvilket er grunnen til at vi har valgt å investere selv i denne runden. Det synes jeg viser noe, at vi selv har tro på produktet, sier Ganc-Petersen.

– Vi har jo også vært veldig transparente hele veien, og bygget opp tillit i markedet. Det vi sier er også det vi gjør, og det er derfor vi har lykkes med å hente penger.

Ganc-Petersen kom til Norge i 2009 som allmennpraktiserende vikarlege. I dag er han mer kjent som sukkessgründeren bak betalingsløsningen Melin Medical og helseplattformen Patientsky.