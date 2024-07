Store, amerikanske teknologiselskaper har siktet seg inn på landets atomkraftverk for å sikre seg strømmen som skal drive datasentrene under AI-boomen, melder Wall Street Journal.

Eierne av rundt en tredjedel av atomkraftverkene i USA skal være i samtaler med teknologiselskaper.

Kilder med kjennskap til saken hevder overfor avisen at Amazon Web Services nærmer seg en avtale med USAs største atomkraftverkeier Constellation Energy om strømleveranser direkte fra et av deres anlegg på østkysten. Så sent som i mars kjøpte Amazon-datterselskapet et atomdrevet datasenter i Pennsylvania for 650 millioner dollar.

Samtalene kan potensielt ta stabil produksjon ut av kraftnettet i en tid der bekymringene for stabiliteten i leveransene stiger på tvers av USA. Nye kilder til strømforbruk, som AI, øker kraftetterspørselen betydelig i deler av landet.

Alarmen utløst

Amazons avtale i Pennsylvania har ifølge Wall Street Journal utløst alarm hos delstatens forbrukeradvokat Patrick Cicero.

HAMSTRER ATOMKRAFT: Amazon-sjef Andy Jassy. Foto: Bloomberg

– Jeg er bekymret for kostnadene og påliteligheten hvis massive energiforbrukere får fortrinnsrett. Det er uklart om delstaten akkurat nå har regulatorisk myndighet til å gripe inn i slike avtaler. Aldri før har noen kunnet si til et atomkraftverk at «vi tar all energien dere kan gi oss», sier han.

Datasenteret Amazon kjøpte i mars kan motta opptil 960 MW elektrisitet, nok til å forsyne hundretusener av husstander. Oppkjøpet har akselerert interessen for såkalte «behind-the-meter»-avtaler, der storkunder mottar strøm direkte fra et kraftverk.

En effekt av disse avtalene mellom teknologi- og atomkraftverkselskaper er ifølge avisen at datasentre kan bygges flere år raskere fordi lite eller ingen ny infrastruktur er nødvendig. Datasentrene kan videre unngå overførings- og distribusjonskostnadene som utgjør en stor del av strømregningen.

Eksplosive aksjer

Den nye trenden har slått ut i kraftig kursoppgang for atomkraftaksjer. Constellation Energy, som eier 14 atomkraftverk i USA og produserer mer enn 20 prosent av landets atomkraft, har steget over 70 prosent så langt i år.

– Mange steder, inklusive i en sone fra Pennsylvania til Illinois, ser vi et overskudd av strøm. Dette gir rom for datasentre. Kontrakter med datasentre som er villige til å betale en premie vil dekke kostnadene for nye lisenser og forlenge et kraftverks levetid med ytterligere 20 år, sier konsernsjef Joseph Dominguez til Wall Street Journal.

En annen atomkraftaksje, Vistra, har mer enn doblet seg i år. Selskapet har ifølge avisen vært i samtaler om «behind-the-meter»-avtaler både ved atom- og gasskraftverk.

– Kunden kommet til oss og flere andre i sektoren og sagt «jeg trenger all kraft dere kan gjøre tilgjengelig», sier Vistra-sjef Jim Burke.