Det melder Financial Times.

Det totale utslippet for 2023 utgjorde 14,3 millioner tonn karbondioksid. Det representerer en økning på 13 prosent fra fjoråret, og hele 48 prosent siden 2019. Utslippene da var på litt under 10 millioner tonn

Google selv sier at utslippshoppet fremhever utfordringene med å redusere utslipp samtidig som det investeres enorme beløp i AI-modeller og tilhørende infrastruktur. Den fremtidige miljøpåvirkningen til AI er «kompleks og vanskelig å forutse»

«Vi forventer at utslippene vil fortsette å øke før de etterhvert faller igjen», sier Kate Brandt, bærekraftsansvarlig for Google.

Brandt fremhever at Google arbeider hardt for å kutte utslippene, blant annet ved å benytte mer grønn energi. Selskapet har forpliktet seg til å oppnå nullutslipp over hele virksomheten innen 2030. Brandt påpeker imidlertid at målet er «ekstremt ambisiøst».

Energirelaterte utslipp, som hovedsaklig representerer elektrisitetsforbruk for datasentre, sto for en fjerdedel av totale utslipp etter å ha økt med 37 prosent på et år. Utslipp fra Googles forsyningskjede økte med 8 prosent, men sto til gjengeld for tre fjerdedeler av utslippet.

Også Microsoft har innrømmet at utslippene deres har økt med en tredjedel på fire år, i kjølvannet av store investeringer tilknyttet kunstig intelligens.