I mars dro Fisker Norway i håndbrekket og stanset produksjonen av sine biler. I april kuttet de prisene, samt advarte kundene om at de kunne miste garantidekning ved konkurs. Onsdag kveld kunne elbilprodusenten erklære seg konkurs, ifølge tek.no.

Dette er andre gang et selskap ledet av Fiskers konsernsjef Henrik Fisker går konkurs. Den norske delen av selskapet har 88 inkassosaker registrert på seg på totalt 290.000 kroner.

Fisker søker nå konkursbeskyttelse og ser på mulighetene for å selge eiendeler i selskapet, men forsikringsselskapene If og Gjensidige vil ikke tilby kaskoforsikring for Fiskers biler, kun den lovpålagte ansvarsforsikringen.

– Det er riktig at vi nå kun tilbyr ansvarsforsikring på Fiskers biler. Årsaken er at vi er bekymret for tilgang til deler i tilfelle konkurs, sier kommunikasjonssjef Line Marcelius i Gjensidige til Motor.