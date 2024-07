JP Morgan oppjusterer kursmålet over 30 prosent

Siden toppnoteringen på 315,40 kroner høsten 2021 har Nordic Semiconductor måttet se langt etter nye topper. Selskapet fikk en hard start på 2024, da kriserapporten for fjerde kvartal 2023 sendte aksjen ned til 80,80 kroner – det laveste kursnivået siden sommeren 2020.

Kursmålene bikker oppover

Nå ser det ut til at stemningen blant investorene kan ha snudd til det bedre, og Nordic Semiconductor har hatt sterk medvind på børs siden kollapsen i februar. Da selskapet leverte en solid kvartalsrapport i april endte aksjen opp 36 prosent på én dag. Siden den gang har stadig flere meglerhus tatt opp dekning med kjøpsanbefaling på aksjen, og kursmålene oppjusteres kraftig.

Mandag er det JP Morgan som er ute med en ny analyse på halvlederselskapet. Analytiker Vaibhav Arya ser stor oppside i aksjen, og hever kursmålet til 180 kroner – opp over 30 prosent fra det seneste kursmålet på 135 kroner.

I den ferske analysen har JP Morgan økt inntjeningsestimatene betydelig, hvor blant annet EBITDA-estimatene for 2025 og 2026 ligger henholdsvis 20 og 25 prosent over konsensus. Bakgrunnen for oppjusteringen er flere katalysatorer som forventes å drive vekst i selskapets Bluetooth-inntekter og det industrielle markedet.

Forventer økt etterspørsel

«Etter inntektsøkningen det siste halvåret kan påfyll av varer til forbrukermarkedene og en økning i industriell etterspørsel katalysere en sterk gjenoppretting i Bluetooth-inntektene i 2025/2026», skriver Arya i analysen.

Analytikeren peker på at kundenes lagerbeholdninger er i ferd med å tømmes, hvilket indikerer en sterkere comeback for selskapet tidligere enn forventet.

«En tidlig fase av gjenoppretting i industriell etterspørsel vil bidra til ytterligere vekst for Nordic fremover», fremgår det av analysen.

Informasjon fra amerikanske produsenter indikerer at nedgangen i det industrielle semi-markedet kan være i ferd med å snu. Den negative trenden har påvirket selskapets industrielle inntekter, som var på 22 prosent i første kvartal 2024, en nedgang på 9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. En økning i kortsiktige ordre kan være tegn på lysere tider i markedet, og underbygger sterkere resultater for Nordic Semiconductor.

Presenterer guiding

Nordic Semiconductor vil avholde en kapitalmarkedsdag 26. september, hvor den nye konsernsjefen, Vegard Wollan, forventes å presentere guiding for mellomlang til lang sikt. Dette blir første gang selskapet gir slik guiding siden 2021, på grunn av begrenset synlighet under den nylige nedgangssyklusen.