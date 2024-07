Analytikere løfter Taiwan Semiconductor før tall

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) nådde i dag all-time high. Aksjen steg 3 prosent til 1.035 taiwanske dollar på Taipei-børsen, og var kl. 15:15 opp 3,6 prosent i New York til 190,6 dollar.

Så langt i år har aksjen steget omtrent 75 prosent. Selskapet har nylig overgått Berkshire Hathaway i markedsverdi og er verdens åttende mest verdifulle selskap.

Løfter prognosene før tall

På Bloomberg har 35 av 36 analytikere kjøpsanbefaling, med et gjennomsnittlig kursmål på 1.035 taiwanske dollar. Flere analytikere har hevet kursmålene sine for halvlederprodusenten før resultatframleggelsen neste uke.

Charlie Chan fra Morgan Stanley skrev i et notat på søndag at forsyningen av avanserte halvleder kan bli stramt i 2025. Han forventer at TSMC vil heve salgsestimatet for hele året og satte et kursmål på 1.180 TWD.

Analytikere fra JPMorgan forventer også at TSMC vil øke guidingen. «Vi forventer at TSMC vil være mer konstruktive når det gjelder etterspørsel etter AI-akseleratorer,» skrev Gokul Hariharan i et notat på søndag.

UBS mener at hele halvlederindustrien nyter godt av sterk etterspørsel etter cloud AI og databehandling. Analytiker i banken forventer at TSMC vil oppleve vedvarende vekst i både bruttomargin og inntjening, delvis drevet av 2nm chips. Masseproduksjon av 2nm chips er forventet å starte mot slutten av 2025, men analytikere tror at TSMC allerede har begynt å implementere 2nm-utstyr, noe som kan forbedre utsiktene betydelig i 2026 og 2027. Resultat pr. aksje (EPS) er forventet å være 40,14 TWD for 2024 og 80,23 TWD for 2028, med et kursmål på 1.070 TWD.