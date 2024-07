AutoStore-konkurrent kapret avtale i Japan

Ocado har inngått en avtale med handelshuset Aeon om å bygge et tredje robotvarehus i Japan.

Planen er å integrere Ocados robotteknologi i en nettbutikk for levering av dagligvarer til innbyggere og bedrifter i stor-Tokyo.

Robotene skal plukke varene som bestilles fra et hovedlager, før de kjøres ut til kundene.

Aeon, som har nærmere 19.000 utsalgssteder og 600.000 ansatte, startet med produksjon av stoffer til klær i 1758.

Tredje robothus

Ocado og Aeon har samarbeidet siden 2019, og så langt er japanerne fornøyde med sin britiske samarbeidspartner.

I fjor åpnet det første robotvarehuset Ocado har avtale om å etablere. Et andre bygg skal åpne i 2026, og nå har Aeon gitt beskjed om at de ønsker et tredje robotsenter for å ta unna varelogistikken.

Slike bygg er kompliserte, men svært kostnadseffektive. Det er ventet at det tredje Ocado-bygget skal åpne i 2027.

Kurshopp

Avtalen med japanerne kommer godt med. Ocado har ikke innfridd investorers forventninger om vekst, og kursen har falt over 50 prosent på London-børsen så langt i år.

Blant annet har Ocado mistet tidligere annonserte avtaler i andre markeder, som investorer trodde skulle bli realisert.

Hvor stor Japan-avtalen er verdt i pund og pennies er ikke klart, men da den ble kjent våknet Ocado-aksjen. Aksjen steg 5 prosent og den er nå opp over 17 prosent siden bunnen i slutten av juni i år.

Aeon er en gigant innenfor japansk dagligvarhandel. Konsernet, som kan minne om NorgesGruppen, eier også flere kjøpesentre, underholdningssentre, har taxfree-butikker på flyplasser og tilbyr forsikring- og finanstjenester. Selskapet er også tilstede i land som Kina, Vietnam, Kambodsja, Thailand og Indonesia.