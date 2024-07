Crayon-aksjen tester teknisk støtte

Crayon-aksjen har stanget mot den tekniske motstanden på 130-nivået to ganger i løpet av den siste uken. Oppgangen har kommet i kjølvannet av brudd på den fallende trenden og flere signaler om at aksjen kunne fortsette opp.

På 130 kroner var aksjen opp knappe 145 prosent fra bunnen i november 2023, men fremdeles ned 38,5 prosent fra all-time high intradag den 9. november 2021 på 211,40 kroner.

Viktig, teknisk motstand

Den tekniske motstanden på 130-nivået har foreløpig vist seg for sterk. Denne må brytes på stigende omsetning for å åpne for videre oppgang mot 134-, 140-, 145- og kanskje 161-nivået, som er de neste, tekniske motstandsnivåene.

CRAYON: Aksjen møter teknisk motstand på 130-nivået. Den må brytes på stigende omsetning for å åpne opp for videre oppgang. Chart: Tradingview / Finansavisen

Det er lange positive undertoner i RSI-chartet, og RSI fortsetter over 50-nivået, dog med en avtagende tendens. Det har bidratt til å utvikle to fallende trendlinjer i toppen av RSI-chartet, som kan åpne for fall i begge chartene.

Så lenge de positive undertonene i RSI-chartet fortsetter, kan eventuelle korreksjoner ned bli forbigående, men på kort sikt er det uansett litt urovekkende.

Aksjen tester litt teknisk støtte på 124,50-nivået torsdag. Slutter aksjen under det nivået kan det åpne for testing av den tekniske støtten på 120-nivået.

Viktig, teknisk støtte

Fortsetter den fallende tendensen i RSI-chartet, og RSI faller under 50-nivået, vil det signalisere lavere stigningstakt. Da kan det åpne for videre fall i hovedchartet, og i første omgang testing av den tekniske støtten i området fra 109 og ned mot 107 kroner. Neste tekniske støtte under 107-nivået kommer på 100-nivået og ned mot 94-nivået og 200 dagers glidende gjennomsnitt.

Gitt at de positive undertonen i bunnen av RSI-chartet fortsetter kan eventuelle korreksjoner ned bli forbigående, men det er ikke sikkert at den vil stoppe på 120-nivået.

Denne kommentaren og den tekniske analysen skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.