Nordic Semiconductor-aksjen falt nesten 76 prosent fra all-time high intradag på 319,40 kroner den 7. september 2021 til 76,96 kroner på det laveste 5. april 2024. Siden det har aksjen nå steget 100 prosent.

Rett opp etter trendbrudd

Den lange fallende hovedtrenden ble brutt i et kursbyks 24. april. Flere tekniske motstandsnivåer og 200 dagers glidende gjennomsnitt ble brutt. Den brutte, fallende topplinjen ble ikke testet, og aksjen bare fortsatte opp.

NORDIC SEMICONDUCTOR: Aksjen stanger i taket i den stigende sekundærtrenden. Chart: Tradingview / Finansavisen

Siden det har aksjen utviklet en stigende sekundærtrend, der topplinjen i dag testes for fjerde dag på rad. Den tekniske motstanden på 154-nivået er punktert, men aksjen har ikke etablert seg på oversiden enda. Det må den for å åpne for videre oppgang mot neste tekniske motstand på 163-nivået og kanskje 175- og 187,50-nivået.

Oppgangen er imidlertid kommet på stadig lavere topper i RSI-chartet. Den positive undertonen later imidlertid foreløpig til å hold det gående, men skulle den bli brutt vil det straks bli mer usikkert. Så lenge den fortsetter kan imidlertid eventuelle korreksjoner ned bli forbigående.

Tekniske støttenivåer

Ved eventuelle korreksjoner ned er det teknisk støtte på 150-nivået, og mer ned mot bunnen i den stigende sekundærtrenden på 140-nivået. Neste tekniske støtte kommer i området fra 138- og ned mot 130-nivået.

Gitt at den positive undertonen i RSI-chartet fortsetter kan eventuelle korreksjoner ned bli forbigående.

Denne kommentaren og den tekniske analysen skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.