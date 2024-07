Elliptic Labs øker lønnsomheten

FØLG SENDINGEN: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Elliptic Labs hadde driftsinntekter på 34,2 millioner kroner i andre kvartal, opp fra 33,5 millioner samme kvartal i fjor. Driftsresultatet var på 6,4 millioner kroner, en oppgang på over 40 prosent fra 4,5 millioner i 2023.

Elliptic Labs (Mill. kr) 2.kv/24 2.kv/23 Driftsinntekter 34.2 33.5 Driftsresultat 6.4 4.5 Resultat før skatt 6.2 6 Årsresultat 4.8 4

Selskapet, som utvikler avansert sensorteknologi for PC-er og mobiltelefoner har i løpet av kvartalet sikret to nye kontrakter med eksisterende kunder, hvorav én av disse er selskapets første kontrakt innenfor konsumentmarkedet for datamaskiner. Konsumenter utgjør det største segmentet innenfor markedet for datamaskiner, og viser at sensorteknologien er relevant på tvers av alle markedssegmenter for PC-er, skriver selskapet i kvartalsrapporten.