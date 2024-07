Investoren James Anderson, som er kjent for sine tidlige investeringer i blant annet Tesla og Amazon, hevder ifølge Financial Times at han tror Nvidia kan være verdt nær 50 billioner dollar om ti år - altså 50.000 milliarder.

Den svimlende summen, som for øvrig tilsvarer om lag 540.000 milliarder norske kroner, er større enn hva hele den amerikanske samleindeksen S&P 500 er verdt i dag. Til sammenligning er oljefondet verdt «bare» om lag 18.500 milliarder kroner.

«Potensialet i Nvidia i det mest optimistiske utfallet er både mye større enn noe jeg har sett før, og kan føre til en markedsverdi på tosifrede billioner», kommenterte Anderson ifølge Financial Times.

Investoren mener det er mellom 10 og 15 prosents sjanse for den skyhøye verdsettelsen.

«Dette er ikke en spådom, men en klar mulighet hvis kunstig intelligens fungerer for kundene og at ledelsen til Nvidia holder seg intakt.»

Til værs på børsen

Nvidia har allerede steget kraftig i verdi det siste året, i kjølvannet av en kraftig etterspørsel etter kunstig intelligens. Nvidia produserer kraftige kort som kan brukes til opplæring av AI.

Siden årsskiftet ligger Nvidia-aksjen opp 162 prosent, som gir selskapet en markedsverdi på over 3 billioner dollar. I juni passerte Nvidia Microsoft og Apple i markedsverdi, og ble med det verdens mest verdifulle selskap. Nvidia falt imidlertid tilbake etter kort tid.

«Selskapets vedvarende eksponentielle oppgang, konkurransefortrinnene innen maskinvare og programvare, samt kulturen og ledelsen er akkurat hva vi er ute etter», sa kjendisinvestor Anderson ifølge Financial Times.

Investerte i 2016

I 2023 slo Anderson seg sammen med holdingsselskapet til den italienske Agnelli-familien, og lanserte Lingotto Investment Management. Anderson forvalter om lag 650 millioner dollar, der Nvidia er den største posisjonen.

Anderson er mest kjent for de nær 40 årene han tilbrakte i Baillie Gifford, der han drev Scottish Mortgage Investment Trust, som investerte i Nvidia i 2016.

«Den gang var det ikke klart hva som kom til å være den største drivkraften. Vi visste ikke om det ville bli gaming, krypto, autopilot for biler eller AI, men lot det gå», sa Anderson ifølge avisen.

20.000 dollar pr. aksje

Ifølge Financial Times har Anderson tidligere i år skrevet et brev til fondsinvestorene, der han skrev at den reelle veksten i etterspørselen etter AI-chipper for datasentre ligger an til å bli på 60 prosent, og at det med uendrede marginer ville tilsi et resultat på 1.350 dollar pr. aksje og fri kontantstrøm på om lag 1.000 dollar pr. aksje fra datasentrene alene de neste ti årene.

Med en avkastning på den frie kontantstrømmen på 5 prosent, kan en Nvidia-aksje potensielt være verdt 20.000 dollar om 10 år, tilsvarende nesten 50 billioner dollar i selskapets markedsverdi. Anderson mente at sannsynligheten for dette utfallet ligger på et sted mellom 10-15 prosent.