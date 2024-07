Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) er verdens største og mest avanserte produsent av halvledere, og er leverandør til amerikanske giganter som Nvidia og Apple.

Onsdag falt aksjen 2,4 prosent på Taiwan-børsen etter uttalelser fra Donald Trump om at Taiwan bør betale USA for forsvar.

Trumps kommentarer var responsen på et spørsmål om han vil forsvare Taiwan mot et eventuelt angrep fra Kina, som del av et intervju med Bloomberg Businessweek tirsdag. Beijing betrakter den demokratisk styrte øya som kinesisk territorium, og Kinas president Xi Jinping har tidligere karakterisert en gjenforening av de to som «en historisk uunngåelighet.»

– Vi er i grunnen ikke annerledes enn et forsikringsselskap. Taiwan gir oss ingenting, fortsetter han.

Biden lokker

Prognoser fra TrendForce viser ifølge CNBC at Taiwan i år ventes å stå for 66 prosent av verdens produksjon av avanserte halvledere, mot mer beskjedne 6 prosent for USA. Den sterke Taiwan-konsentrasjonen bekymrer, og Biden-administrasjonen har prøvd å lokke produksjon tilbake til USA ved å tilby støtte til selskaper som TSMC og Samsung hvis de utvider sine fabrikker der.

– De (Taiwan) tok nesten 100 prosent av halvlederindustrien vår, og jeg gir dem kreditt for det. Vi burde aldri latt det skje, sa Trump videre i Bloomberg Businessweek-intervjuet.

– Nå gir vi dem milliarder av dollar for å bygge nye halvlederfabrikker i vårt land, og så kommer de til å ta det også. Med andre ord: de bygger det her, men tar det så med tilbake til sitt eget land, fortsatte han.

«Dødmannsknapp»

Taiwan har ifølge Reuters ingen kommentarer til den republikanske presidentkandidatens uttalelser, men statsminister Cho Jung-tai understreker at forholdet til USA er godt og at landet er «villig til å ta en større del av ansvaret.»

Siden 1979, da USA avsluttet en forsvarspakt og brøt de offisielle båndene til Taipei for heller å anerkjenne regjeringen i Beijing, har deres forhold til Taiwan ifølge nyhetsbyrået vært styrt av en amerikansk særlov som har gitt Washington anledning til å yte militær hjelp, men ikke til å komme Taiwan til unnsetning om landet blir angrepet.

Tidligere i år har det blitt kjent at TSMC – i tilfelle invasjon – har en «dødmannsknapp» som kan deaktivere fabrikkene i en slik grad at produksjonen umiddelbart halveres.

ASML stuper

Ellers onsdag stuper ASML på Amsterdam-børsen, etter et Bloomberg-oppslag om at president Joe Biden vurderer å bruke de strengest mulige handelssanksjonene hvis selskaper som ASML fortsetter å gi Kina tilgang til avansert halvlederteknologi.

ASML har monopol på å levere maskinene som produserer de mest avanserte halvlederne, og leverer altså blant annet til TSMC.

Til tross for at resultatet for andre kvartal kom inn langt over konsensus, er ASML onsdag ettermiddag ned over 7 prosent.