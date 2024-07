– Årsaken til at det har fått så store konsekvenser, er at det er et veldig utbredt sikkerhetssystem som benyttes på verdens mest brukte operativsystem, sier IT-ekspert Torgeir Waterhouse til NTB.

Det er en oppdatering av programvaren fra datasikkerhetsselskapet Crowdstrike til Microsofts operativsystem Windows som har ført til dataproblemene. Bruker man et annet operativsystem, eller et annet sikkerhetsprogram, så er man ikke rammet. Feilen gjør at man ikke får startet opp PC-en når man har Windows.

– Det finnes en manuell problemfiks for dette som mange sikkert er i gang med allerede, ikke minst Crowdstrike, som nok er i ferd med å løse dette. Hvor lang tid det vil ta, og hvor langt de er kommet kan ikke jeg si noe om, men så vidt jeg kan forstå skal det være lett å løse, sier Waterhouse.

Konsekvensen for en enkelt bruker er ikke stor, men når andre er avhengig av at det skal fungere, så blir det noe helt annet.

– Vi kan gjerne sammenligne det med et kraftverk som produserer strøm og som går ned. Da rammer det alle som trenger strøm. Men hvis hovedsikringen hjemme hos deg ryker, så får det ikke det samme konsekvens, sier han.

