Unngår Vesten-Kina-presset med ny chip

Etter forrige ukes fall for halvleder-aksjer (Philadelphia Semiconductor Index falt 8,8 prosent sist uke) blusser det i dag opp nye rykter om at Nvidia skal lansere en ny flaggskip-chip, designet for å unngå restriksjonene i handelen mellom USA/Vesten og Kina

Bloomberg hausset sist onsdag at Biden-administrasjonen vil ta i bruk USAs aller tøffeste handelsrestriksjoner for å begrense tilgangen på avanserte halvledere i Kina. Dermed falt alle de store Kina-eksponerte halvleder navnene på nyheten: Nvidia falt 6,62 prosent, Broadcom stengte ned 7,91 prosent, ASML stupte 12,74 prosent, og Taiwan Semiconductor falt 7,98 prosent.

Nvidia presenterte i mars «Blackwell»-serien, som skal masseproduseres i år. I serien finner man B200-chipen, som er 30 ganger raskere enn forgjengeren til oppgaver som generativ kunstig intelligens (chatboter).

USA har vært bekymret for at Kina skal ha de samme eller bedre fortrinnene som Vesten, og har tidligere strammet inn på eksporten av avanserte halvledere til Kina.

Kina kan ikke ha det samme som oss

Chipen «H20» fra Nvidia er spesiallaget for det kinesiske markedet, og den krever pr. i dag ikke eksportkontroll-lisens, men flere tror at den statusen kan ryke.

Ifølge SemiAnalysis er Nvidia på vei til å selge over 1 million H20-chips i Kina i år. H20-chipen er på flere måter lik forgjengeren, men dataytelsen ble kraftig redusert etter eksportregulering (296 TFLOPS mot tidligere 1979 TFLOPS).

Kilder som er kjent med saken fortalte Reuters at Nvidia skal lansere og distribuere en ny chip kalt B20. De fortalte at denne versjonen av deres nye flaggskip-AI-chip for det kinesiske markedet vil være i samsvar med gjeldende amerikanske eksportkontroller. En talsperson for Nvidia avslo å kommentere, skrev Reuters.

Kina står for rundt 17 prosent av Nvidias topplinje, og aksjen er i førhandelen opp rundt 1,6 prosent til 119,85 dollar.