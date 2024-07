– Kommer til å koste milliarder for CrowdStrike

Etter fredag og «tidens største IT-feil» er man nesten tilbake til normalen, fortsatt noe kø i amerikansk flytrafikk.

Å være årsaken til at cirka 8,5 millioner Windows-maskiner er ute av drift, som inkluderer over 5.000 kansellerte flyturer, forstyrrelser i detaljhandel, prosedyrer på sykehus, nødnummer, banker, og så videre – hva koster det?

– Hvis du er advokat for CrowdStrike, vil du sannsynligvis ikke nyte resten av sommeren, sa Dan Ives, teknologianalytiker for Wedbush Securities.

Tidlig å si, men milliardbeløp

– Økonomiske skader kan nå titalls milliarder dollar, sa Nir Perry, adm. direktør for Cyberwrite.

– Virksomheter vil kanskje ikke få tilbake noe i nærheten av det de tapte på nedetiden, sa Perry.

CNN har snakket med eksperter som mener kostnadene lett kan overstige 1 milliard dollar, men at det er for tidlig å kartlegge alle kostnadene. Nyhetsbyrået spurte CrowdStrike om de planlegger å gi kompensasjon, men selskapet svarte ikke på spørsmålet.

Business Insider skriver: «CrowdStrike skylder bare kundene en tilbakebetaling av abonnementsavgiftene – de trenger ikke dekke pengene virksomheter tapte som følge av avbruddet.»

Bloomberg skrev på fredag at verdens største forsikringsmegler Marsh sa at over 75 av deres kunder har gitt beskjed om potensielle krav.

– Når det gjelder CrowdStrike, kan de forvente søksmål fra aksjonærer, kunder som ønsker å få dekket flere skader, og sannsynligvis en etterforskning fra Securities and Exchange Commission, sa Elizabeth Burgin Waller, leder for Cybersecurity & Data Privacy hos Woods Rogers.

Aksjen stupte 11,1 prosent på fredag og faller ytterligere 7,9 prosent i dag til 278,75 dollar.