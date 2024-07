NVIDIA-aksjen, som er en av de såkalte «Magnificent Seven» aksjene, har utviklet en rektangel-formasjon med topp i overkant av 135 dollar og med bunn på 118 dollar. Onsdag ble bunnen i formasjonen brutt. Det utløste et nytt salgssignal i aksjen og åpnet for at den kan falle mot bunnen i den stigende trenden og 100 dollar.

Salgssignalene

Utviklingen i RSI-chartet har signalisert fare for en vending ned en stund, ved at den siste toppen den 20. juni ble satt i et overkjøpt område, under de foregående fra sist vinter. Den første positive undertonen i RSI-chartet ble brutt samtidig.

Etter en ny, lavere topp den 11. juli fortsatte nedturen i RSI-chartet. 50-nivået ble brutt den 17. juli og signaliserte med det lavere stigningstakt.

NVIDIA: Aksjen falt gjennom bunnen i en rektangelformasjon onsdag. Chart: Tradingview / Finansavisen

Teorien tilsier nå at bunnen i rektangelformasjonen skal testes. Det skjer ikke alltid, men oftest. Bryter den tilbake, samtidig som RSI snur rett opp igjen, kan faren på kort sikt være over.

Ender det med ny vending ned, kan aksjen falle mot 100 dollar. Under 100-nivået kommer neste tekniske støtte på 95-nivået og ved 200 dagers glidende gjennomsnitt.

Dersom aksjen faller gjennom 23,6 prosentnivået på 113,10 dollar, åpner Fibonacci Retracement for fall til 99 dollar og 38,2 prosentnivået.

I begge de verste tilfellene vil i så fall også den stigende trenden bli brutt.

Forbigående korreksjoner opp?

For å snu denne tendensen må RSI begynne å sette stigende bunner, over den fra midten av april. I tillegg må den fallende trendlinjen og 50-nivået i RSI-chartet brytes. Fortsetter den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet å legge en demper på utviklingen i stigningstakten, kan imidlertid eventuelle korreksjoner opp mot tidligere høyder bli forbigående.

Flere tekniske analyser

Denne kommentaren skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.