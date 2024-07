Apple-aksjen, som er en av de såkalte «Magnificent Seven» aksjene, stanget nesten i taket i den stigende hovedtrenden i midten av juli, før den snudde ned. Tatt i betraktning oppgangen på knappe 45 prosent, fra midten av april til midten av juli, er korreksjonen foreløpig relativt beskjeden, men bunnlinjen i den stigende sekundærtrenden ble punktert torsdag.

Tekniske svakhetstegn

RSI har kommet ned igjen fra et overkjøpt område, over 70 i RSI-chartet. I tillegg er den positive undertonen brutt, og 50-nivået i RSI-chartet ble punktert onsdag. RSI fortsatte også litt ned torsdag. Faller RSI videre vil det være en bekreftelse på bruddet og signalisere lavere stigningstakt fremover.

APPLE: Aksjen har falt tilbake fra all-time high den 15. juli. Den stigende sekundærtrenden ble punktert torsdag. Chart: Tradingview / Finansavisen

Fortsetter aksjen å falle er det litt teknisk støtten på 21-nivået, kan det åpne for fall mot den tekniske støtten på 207-nivået. Brudd på det nivået kan i så fall åpne for fall ned mot neste tekniske støtte på 197-nivået og i området ned mot 200 dagers glidende gjennomsnitt på 193-nivået. Den tekniske støtten i dette området er sterk.

Stigende trender blir til, og bekreftes, ved testing av toppen og bunnen i trenden. Skal aksjen teste bunnen i den stigende hovedtrenden, kommer den på kort sikt i området ned mot 165-nivået.

Da bunner aksjen ut

For å bremse nedgangen må RSI sette en bunn i RSI-chartet over den fra mars, og begynne å sette stigende bunner. I tillegg må RSI bryte tilbake over 50-nivået og etablere seg på oversiden. Det er ikke sikkert det skjer før aksjen har testet 200 dagers glidende gjennomsnitt.

Snur RSI raskt opp igjen, og etablerer seg over 50-nivået i løpet av få dager, kan korreksjonen være over. Settes det i tillegg stigende bunner, kan det åpne for økende stigningstakt og muligheter for nye støt opp i hovedchartet. I så fall vil aksjen møte teknisk motstand på 224-nivået, som må brytes på stigende volum for å åpne for videre oppgang mot all-time high.

Denne kommentaren skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.