I teorien åpnet bruddet på den mulige halslinjen for at aksjen kan falle mot 165 dollar. I så fall vil det være teknisk støtte i området ned mot 172-nivået. For å bekrefte den mulige vendepunktsformasjonen tilsier teorien også at halslinjen skal testes før videre nedgang. Det skjer ikke alltid, og det er ikke alltid at potensialet blir tatt, men det er i hvert fall teorien.

Brudd på 200 dagers glidende gjennomsnitt vil uansett være et klart svakhetstegn, og kan da kanskje åpne for testing både av den tekniske støtten på 172-nivået og på 167-nivået. Under 167-nivået kommer neste tekniske støtte ned mot bunnen i den stigende hovedtrenden, nå i området fra rundt 160 dollar og ned mot 155 dollar.

RSI brøt 50-nivået i RSI-chartet igjen den 17. juli. Det signaliserte lavere stigningstakt fremover. Den nye positive undertonen i RSI-chartet ble punktert mandag. Etter en liten opptur ble den punktert igjen torsdag. Det kan også tolkes som nye, små svakhetstegn.

Ny opptur?

For å snu denne tendensen må det settes stigende bunner i RSI-chartet og RSI må bryte gjennom 50-nivået igjen. Usikkerheten da ligger i den fallende trendlinjen i toppen. Den kan bremse eventuelle nye oppturer mot 200-nivået og all-time high. Så lenge den fortsetter kan eventuelle støt opp bli forbigeånde.

Ved eventuelle korreksjoner opp møter aksjen først teknisk motstand på 182,50-nivået. Brudd på det nivået å stigende volum kan i så fall åpne for videre oppgang mot 189,50-nivået og kanskje all-time high. Men det må i så fall støttes både av økende volum og stigende bunner i RSI-chartet.

