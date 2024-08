Advarer mot AutoStore før kvartalstall

Mandag holdt robotvarelagerselskapet AutoStore pre-quarter call, hvor selskapet la frem sine forventninger for andre kvartal.

Selskapet skal offentliggjøre kvartalstall 15. august. I forkant av dette kommenterer DNB Markets-analytiker Emilie Krutnes Engen at hun ser risiko for at selskapet vil levere skuffende tall.

– Selv om selskapet ikke presenterte mye ny informasjon, er vårt inntrykk at det ikke er noen betydelige forbedringer i etterspørselen. Kundene ser fortsatt ut til å bruke lengre tid på å ta investeringsbeslutninger, noe som kan skyldes svak makroøkonomi, geopolitisk usikkerhet og det kommende valget i USA. Vi tror derfor det er risiko for at selskapet kan skuffe på både ordreinntak og inntekter i andre kvartal, sier Engen.

Så langt i år har aksjen falt 31 prosent, og konsensusestimater for salgsinntekter i 2024 er blitt justert ned.

– Gitt at markedet kanskje ser forbi 2024, kan man argumentere for at ytterligere nedjusteringer i estimatene er delvis priset inn, sier analytikeren.

Advarer mot kortsiktig nedside

Meglerhuset mener at AutoStores signaler til markedet var som forventet, og stort sett negative.

– Likevel ser vi en risiko for nedside på kort sikt, da vi tror det er en fare for at selskapet vil prestere under de nedjusterte forventningene for 2024. Vi mener også at det er en større nedside risiko for neste års topplinje enn det som er priset inn. Konsensus estimerer 15 prosent vekst år-over-år i 2025, ut fra en allerede høy base, sier Engen.

DNB Markets har en salgsanbefaling for AutoStore med et kursmål på 14 kroner.

Aksjen stiger på partnernytt

I en rapport publisert av DNB Markets tirsdag skriver Engen at AutoStores noterte partner Kardex kunne melde om en vekst i ordreinngangen på 13 prosent år-over-år for første halvår.

Selv om Kardex ikke spesifiserer inntektene relatert til AutoStore, bemerket selskapet at «etterspørselen etter AutoStore-systemer fortsatt var ekstraordinært sterk», fremgår det av rapporten.

I skrivende stund er AutoStore-aksjen opp 6,7 prosent til 13,65 kroner.

– Hvorfor stiger AutoStore-aksjen i dag?



– Kardex er fortsatt en relativt liten partner for AutoStore, og vi anser derfor veksten de rapporterer som mindre relevant. Kardex' kommentar om at de begynner å se forbedringer i beslutningsprosesser blant kundene, som tidligere har vært mer avventende i sine investeringsbeslutninger, kan imidlertid være årsaken til at AutoStore-aksjen stiger i dag, sier Engen, og fortsetter:

– Selv om dette ikke nødvendigvis gjelder direkte for AutoStore, kan det være en tidlig indikasjon på at markedet er i ferd med å snu, og at etterspørselen potensielt kan øke i løpet av de neste kvartalene.