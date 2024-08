Tesla tilbakekaller mer enn 1,8 millioner biler

Elon Musks selskap tilbakekaller flere biler av modellene S, 3, X og Y lagd mellom 2020 og 2024. Årsaken er at bilene ved noen tilfeller ikke sikrer at panseret er ordentlig lukket, noe som kan føre til at panseret åpner seg under kjøring. Det kan blant annet hindre sikten for sjåføren.

Tesla mottok første varsel om feilen 25. mars, og har siden funnet ut at problemet forekommer oftere i Kina enn Europa og Nord-Amerika.

Selskapet har imidlertid ikke fått meldinger om at feilen har ført til ulykker.

(NTB)