Meta stiger etter tallslipp

– Vi hadde et sterkt kvartal, og Meta AI er på vei til å bli den mest brukte AI-assistenten i verden innen utgangen av året. Vi har lansert den første AI-modellen på frontlinjenivå, og vi har fortsatt god fremgang med våre Ray-Ban Meta AI-briller, samt vi opplever god vekst på tvers av våre apper, sier Meta-sjef Mark Zuckerberg i en uttalelse.

Facebook-eier Meta rapporterte tall for andre kvartal etter børsslutt onsdag kveld.

Selskapet omsatte for 39 milliarder dollar i andre kvartal, mot 32 milliarder dollar samme periode i fjor. Dette gir en omsetningsvekst på 22 prosent. På forhånd var det forventet en inntjening på 38,31 milliarder dollar av LSEG, ifølge CNBC.

Selskapet rapporterte en inntjening pr. aksje på 5,16 dollar. På forhånd ventet analytikerkorpset en inntjening på 4,73 dollar pr. aksje.

Meta estimerer at omsetningen for tredje kvartal vil ligge på 38,5 til 41 milliarder dollar. I forkant av kvartalsrapporten forventet analytikerne at estimatene skulle ligge på 39,1 milliarder dollar.

Aksjen er opp 7 prosent i etterhandelen.

Taper penger på VR

Metas planer om å utvide metaverset koster fortsatt selskapet milliarder av dollar hvert kvartal.

I selskapets kvartalsrapport rapporterte Metas Reality Labs-enhet, som utvikler virtuell-virkelighetsteknologi, et driftsunderskudd på 4,48 milliarder dollar. Analytikerne forventet et tap på 4,55 milliarder dollar.

Inntektene i Reality Labs utgjorde 276 millioner dollar, en vekst på 28 prosent fra året før. Analytikere hadde forventet inntekter på 371 millioner dollar i salg.

I september lanserte Meta Quest 3 VR-headsetet med en startpris på 499 dollar. Noen måneder senere lanserte Apple sitt Vision Pro VR- og AR-headset, som starter på 3500 dollar.

Meta har også utviklet smartbriller i samarbeid med brilleprodusenten Ray-Ban, og promotert dem i økende grad. Tidligere i juli fortalte administrerende direktør Francesco Milleri i Ray-Bans morselskap EssilorLuxottica, at Meta planlegger å bli aksjonær i den europeiske brilleprodusenten, og utvider dermed et tidligere samarbeid mellom de to selskapene som går tilbake til 2020.

Investerer i AI-utvikling

Slik som mange andre teknologigiganter, har også Meta brukt store summer på å trene opp AI-modeller. Forrige uke uttalte Zuckerberg at selskapet har brukt for mye penger på AI-utbyggingen, men la til at det har vært hensiktsmessig for å posisjonere selskapet for fremtidig vekst.

– Ulempen med å ligge bakpå er at du ikke er posisjonert for å bruke teknologien som kommer de neste 10 til 15 årene, sa Zuckerberg til Bloomberg.