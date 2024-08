AI-kjempen Nvidia, som lager grafikkort som brukes i opplæringen av kunstig intelligens, kommer til å skape en stort marked for nedkjøling av serversystemer.

De nødvendige kjølesystemene er ifølge den amerikanske storbanken Morgan Stanley ventet å skape et marked på 4,8 milliarder dollar, tilsvarende om lag 52 milliarder norske kroner.

«Vi tror at væskekjøleløsningen for Nvidias GB200-serversystem i datasentre kan skape et marked på 4,8 milliarder dollar innen 2027,» kommenterte banken i en fersk rapport, ifølge CNBC.

Et væskebasert kjølesystem for Nvidias GB200 GPU-servere koster 82.460 dollar pr. «serverrack», altså et stativ eller skap med servere som deler samme kjølesystem.

Det er 15-20 ganger dyrere enn luftkjølesystemet som brukes for Nvidias H100 GPU-servere, skriver CNBC.

Vinneraksjene

Ifølge Morgan Stanleys analytikere er kunnskap om hvordan varmluft beveger seg, presisjonskrav og leveringstid noen av nøkkelfaktorerene som må på plass for å kunne ta markedsandeler.

Det er også viktig at de kan vise til en dokumentert leveringshistorikk. Analytikerne trekker frem Vertiv, Schneider Electic, AVC og Delta Electronics.

Taiwanske Delta Electronics er Morgan Stanleys toppvalg, opplyses det. Analytikerne mener at selskapets kjøleløsning vil generere inntekter på 280 millioner dollar fra nedkjøling av AI-serveranlegg i 2025.

«Vi liker selskapets integrerte løsning for både strøm- og kjølemuligheter for datasentre. Vi tror det kommer til å kunne tilby det mest effektive designet til datasenteroperatører, samtidig som at kravene til PUE oppfylles,» skrev anlaytikerne ifølge CNBC.

PUE er en måling som viser hvor effektiv strømbruken i datasentre er.

Morgan Stanley øker kursmålet på Delta Electronics-aksjen fra 400 til 488 taiwanske dollar, som tilsvarer en oppsidemulighet på om lag 26 prosent.

Banken er også positiv til AVC, som de sier er godt posisjonert til å tilby ulike luft- og væskebaserte kjøleprodukter til AI-servere. Kursmålet blir hevet fra 520 taiwanske dollar til 830, en oppjustering på 60 prosent som vil tilsvare en potensiell oppside på 35 prosent.