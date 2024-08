Det amerikanske halvlederselskapet Intel la i går frem tall for andre kvartal, og oppga samtidig tall på forventet inntjening i inneværende kvartal. Intel venter inntekter i tredje kvartal på mellom 12,5 og 13,5 milliarder dollar.

Analytikerkorpset ventet inntektsprognoser på 14,4 milliarder dollar, og skuffelsen sendte aksjen ned hele 19 prosent i etterhandelen. Aksjen er ned 39,2 prosent nå langt i år.

Selskapet rapporterte 12,8 milliarder dollar i inntekter for andre kvartal, som er en nedgang på 1 prosent sammenlignet med fjoråret. Bunnlinjen endte i rødt med et negativt driftsresultat på 1,6 millioner dollar, hvilket gir et tap på 38 cent pr. aksje. Til sammenligning gikk selskapet 1,4 millioner i overskudd i andre kvartal i fjor, med en fortjeneste per aksje på 35 cent.

Selskapets justerte fortjeneste per aksje i årets andre kvartal endte på 2 cent pr. aksje, mot en ventet fortjeneste på 10 cent pr. aksje.

Kutter 15.000 ansatte

Adm. direktør Pat Gelsinger varslet samtidig i et brev til de ansatte at rundt 15.000 mister jobben. Det tilsvarer 15 prosent av halvlederselskapets ansatte. De fleste må gå innen utgangen av året.

– Kostnadene våre er for høye, marginene våre er for lave. Vi trenger dristigere grep for å adressere begge – spesielt gitt våre finansielle resultater og utsiktene til andre halvdel av 2024, som er tøffere enn tidligere antatt, skriver Pat Gelsinger i brevet til de ansatte.

Selskapet varslet i tillegg om kostnadskutt og reduksjon i investeringene. Ifølge uttalelsen fra selskapet vil de kutte utbytte til aksjonærene fra og med fjerde kvartal, inntil « kontantstrømmene forbedres til bærekraftig høyere nivåer».

Teknologiselskapet ble startet i 1968, og har betalt utbytte til aksjonærene siden 1992. Selskapet har fått stadig økt konkurranse fra AMD, Qualcomm og Nvidia, som alle tre har passert Intel i markedsverdi.