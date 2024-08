Nvidia etterforskes av det amerikanske justisdepartementet

AI-favoritten Nvidia har havnet under lupen til det amerikanske justisdepartementet i forbindelse med et oppkjøp og deres salgspraksis for mikrobrikker.

Selskapet Run:ai, som har utviklet teknologi for virtualisering av grafikkbehandlingsenheter, har havnet i en dragkamp mellom halvlederselskapet og amerikanske regulatorer etter at Nvidia kjøpte det opp i april i år for 700 millioner dollar, ifølge TechCrunch.

Run:ai – som hadde et eksisterende partnerskap med Nvidia – besitter visualiseringsteknologi som lar kundene gjøre mer med færre brikker. Dette er en svært verdifull tjeneste for AI-brikkene til Nvidia, ettersom at etterspørselen etter brikkene overgår tilbudet så langt.

Etterforskningen har nå blitt utvidet til å omfatte Nvidias salgspraksis for AI-brikker.

Kontrollerer over 90 prosent av markedet

Sentralt i etterforskningen er frykten for at en håndfull av dominerende teknologiselskaper vil kontrollere markedet for den blomstrende AI-industrien, slik som man i dag ser innen netthandel, sosialemedier, nettsøking og annonsering.

Nvidia er i dag anslått for å kontrollere 90 prosent av markedet for high-end AI-brikker, som ofte er vanskelig å få tak i, ifølge Politico.

I slutten av juli slapp det amerikanske justisdepartementet, Federal Trade Commission i USA, EU-kommisjonen og Storbritannias konkurranse- og markedsmyndighet en felles uttalelse, som beskrev bekymringen for at bare noen få selskaper vil ha de nødvendige ressursene for å konkurrere.

Kontakter konkurrentene

Reuters melder at tjenestemenn fra justisdepartementet har kontaktet flere av Nvidias konkurrenter, inkludert AMD, for å undersøke om Nvidia har presset skyleverandører til å kjøpe flere produkter enn nødvendig, skriver MarketWatch.

«Nvidia vinner på fortjeneste, noe som gjenspeiles i våre benchmarkresultater og verdi for kundene. Vi konkurrerer basert på tiår med investeringer og innovasjon, og følger alle lover nøye, og gjør Nvidia åpent tilgjengelig i enhver sky og lokalt for enhver bedrift, og sikrer at kundene kan velge den løsningen som er best for dem», sa Nvidia-talsperson, Mylene Mangalindan, til uttalelsen.



Teknologiaksjene har i det siste hatt en tøff periode på New-York børsen etter skuffende kvartalstall og økte bekymringer over den amerikanske økonomien. Nvidia-aksjen falt denne uken tungt, og aksjen falt 4,3 prosent i ukens siste handelsdag.

Til tross for dette har Nvidia-aksjen steget 121 prosent så langt i år.