– Ja, vi har gjort feil, og jeg har også gjort feil. Å se tilbake og innse at man kanskje ville valgt annerledes, er noe jeg har erfart. Som konsernsjef har jeg tatt noen beslutninger jeg senere følte var for raske. Vi har kjøpt 150 selskaper, og i ettertid ville jeg kanskje valgt bare de kjøpene som virkelig var “spot on”. Selv om jeg har gjort feil, er jeg opptatt av å være åpen om det. I Visma vet medarbeiderne at jeg har gjort feil. Det er viktig å vise at man tør å gjøre feil gjennom handling, ikke bare ord, sier toppsjefen.