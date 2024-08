Nvidia stuper midt i kaoset: Rykter om forsinkelser

På det verst tenkelige tidspunktet rapporteres det om forsinkelser angående databrikker fra Nvidia som følge av en designfeil, ifølge The Information, som henviser til hemmelige kilder.

De kraftigste AI-brikkene i Blackwell-serien kan bli forsinket med 2-3 måneder, noe som kan ramme Meta, Google og Microsoft, skriver Bloomberg.

Stuper nedover

Et kvarter før handelen startet stuper aksjen 11,6 prosent til 95,20 dollar, mens Nasdaq-futures faller 5,2 prosent til 17.600.

En talsperson for Nvidia ville ikke kommentere uttalelsene til kundene om forsinkelsen, ifølge rapporten, men fortalte The Information at «produksjonen er på sporet for å øke» senere i år. Microsoft, Google, Amazon Web Services og Meta avslo å kommentere til publikasjonen, mens en talsperson for TSMC ikke svarte på en forespørsel om kommentar.

Samtidig ble det avdekket i løpet av helgen at Nvidia er under etterforskning i forbindelse med et oppkjøp og deres salgspraksis for mikrobrikker.

Les også Nvidia etterforskes av det amerikanske justisdepartementet AI-tungvekteren Nvidia er satt under søkelyset til det amerikanske justisdepartementet etter påstander om kontrollerende salgspraksis og oppkjøp.

– Forbedrer ikke situasjonen

Bloomberg Intelligence noterer seg at dette kan begrense oppsiden for å overgå forventningene i andre halvår, men de peker også på at det er for tidlig å si noe bestemt.

D.A. Davidson, Citi og Bernstein har en nokså lik ordlyd, og mener at situasjonen sannsynligvis er kortvarig. Førstnevnte bemerker at dette kan utgjøre en tvist i Nvidia-historien.

«Midt i den nylige endringen i stemningen rundt AI, vil sannsynligvis denne siste nyheten ikke forbedre situasjonen,» ifølge Bernstein.