Elon Musk med nytt søksmål

Musk mener at selskapets sjef Sam Altman og «hans medsammensvorne» overtok hans aksjer i selskapet på falskt grunnlag.

Tesla-sjef Elon Musk var med på å starte OpenAI i 2015, sammen med Altman, Greg Brockman og flere andre investorer, men forlot selskapet i 2018.

I søksmålet skriver Musks advokater at det er snakk om «et svik av shakespearske dimensjoner». OpenAI har foreløpig ikke kommentert søksmålet.

I juni trakk Musk et søksmål mot selskapet. Han hadde hevdet at OpenAI, som står bak språkmodellen ChatGPT, skulle utvikle kunstig intelligens til fordel for menneskeheten. Selskapet brøt denne forpliktelsen da det ble en kommersiell aktør, støttet av Microsoft, hevdet Musk.

Det nye søksmålet er mye kraftigere, hevder Musks advokat Marc Toberoff overfor New York Times.

