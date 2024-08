OpenAI-gründer går over til rival

OpenAI-medgrunnlegger John Schulman planlegger å forlate selskapet for å bli med i rivalen Anthropic, skriver han på X (Twitter).

OpenAI er selskapet som står bak det kjente kunstig intelligens-programmet ChatGPT, som tok verden med storm vinteren 2022. Selskapet har blant annet teknologikjempen Microsoft i ryggen.

Rivalen, Anthropic, er et AI-selskap som ble grunnlagt av tidligere OpenAI-ansatte i 2021, og er finansiert av Amazon.

Schulmans overgang skal komme bare noen måneder etter at OpenAI oppløste et team som skulle sørge for at mennesker skal kunne kontrollere AI-systemer som overgår menneskelig kapasitet på diverse områder.

Personlig valg

Medgrunnleggeren har vært en av lederne for OpenAIs post-opplæringsteam, som finjusterte AI-modeller for tredjepartsutviklere. Han påpeker imidlertid i X-posten at overgangen til Anthropic ikke skyldes mangel på støtte til finjusterings-forskning hos OpenAI.

«Jeg vil være tydelig på at jeg ikke forlater selskapet på grunn av mangel på forskning på finjustering av kunstig intelligens hos OpenAI. Tvert imot har selskapets ledere vært veldig engasjerte i å investere på det området. Min avgjørelse er et personlig valg, basert på hva jeg vil fokusere på i neste fase av karrieren min», skriver han.

OpenAI ble grunnlagt i 2015 av en gruppe forskere, vitenskapsmenn og entreprenører; blant andre var super-milliardær Elon Musk med på å grunnlegge selskapet.