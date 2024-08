Stiger tosifret: Ser sterk AI-etterspørsel

Softwareselskapet Palantir presenterte regnskapstallene sine mandag kveld. Palantirs drift er kanskje ikke den letteste å forstå, men de melder om sterk etterspørsel knyttet til AI.

Dataanalyseteknologien som de blant annet leverer til regjeringer for forsvars- og etterretningsformål, har gitt solide resultater i andre kvartal. Alex Karp, adm. direktør, beskriver kvartalsrapporten som historisk.

Selskapet slo til på guidingen, og ser 2024-inntekter i området 2,74-2,75 milliarder, over konsensus på 2,7 milliarder. Guidingen for det justerte driftsresultatet ble også løftet til 966-974 millioner, mot ventet 882,9 millioner.

Aksjen stiger 10,7 prosent til 26,69 dollar klokken 14:26.

Rekord inntekt fra regjeringen

I aksjonærbrevet fremhever sjefen betydningen av Palantirs bidrag til militære virksomheter. «Styrken og dominansen til det amerikanske militæret må bevares og forsvares.»

«Verden står på randen av det som kan bli en svært alvorlig serie voldelige interaksjoner i Midtøsten,» sa Karp.

Palantirs AI-plattform, som ble lansert for litt over et år siden, har allerede «transformert» virksomheten, heter det fra Karp.

Palantir Q2 (Mill. USD) 2 kv. 2024 2. kv. 2023 Inntekt 678 533 Driftsresultat 550 426 Resultat etter skatt 136 28 Justert EPS 0.06 0.01

Palantir er involvert i alle grener av det amerikanske militæret samt med på å utvikle AI. Inntektene fra den amerikanske regjeringen i løpet av 12 måneder beløp seg til over 1 milliard dollar for første gang.

«Med disse resultatene opprettholder vi vår berettigelse for S&P,» sa Palantirs finansdirektør David Glazer i et intervju mandag, med henvisning til selskapets mulige inkludering i S&P 500-indeksen, en hendelse mange investorer venter på. «Det er opp til S&P å bestemme.»