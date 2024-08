Shopify bykser opp 20 prosent– vi leverte på alle mål

Netthandelsgiganten Shopify har presentert regnskapstallene sine for andre kvartal onsdag.

Selskapet rapporterer en 21 prosent økning i inntektene år-over-år, til 2,05 milliarder dollar, mot ventet 2 milliarder. Inntjening pr. aksje justert for engangsposter havnet på 26 cent, høyere enn konsensus på 20 cent.

«Vi leverte på alle mål,» sa Jeff Hoffmeister, finansdirektør i Shopify.

Aksjen stiger 21,1 prosent til 65,68 dollar et minutt etter at børsen i New York åpnet.

Handelsvolumet som ble fasilitert gjennom Shopifys systemer økte med 22 prosent i andre kvartal til 67,2 milliarder dollar, høyere enn forventningene på 65,7 milliarder.

Selskapet guider at inntektene vil vokse med en lav til midt på tyvetallet prosentsats på årsbasis. Bruttomarginen ventes å vokse med rundt 50 basispunkter fra andre kvartal, og fri kontantstrømmargin vil være lik.

«Våre Q2-resultater gjør det klart: Shopify styrker raskt sin posisjon som en ledende aktør innen global handel og entreprenørskap,» sa Harley Finkelstein, president i Shopify.

Snudd trenden

Shopify har slitt med avtagende inntektsvekst i de siste kvartalene. I et forsøk på å sette fart på veksten, har president Harley Finkelstein lovet å investere tungt i markedsføring, selv om det skulle redusere fortjenestemarginene, ifølge Bloomberg.

Amazons kvartalsrapport fra forrige uke hadde preg av forsiktighet blant forbrukere, og sa at kundene fortsetter å foretrekke billigmerker. Wayfair Inc.'s administrerende direktør sa at etterspørselen etter husholdningsartikler har falt til et nivå som ikke har vært sett siden finanskrisen i 2008.