AI ga comeback for PC-salget

Den kinesiske PC-produsenten Lenovo kunne vise til en kvartalsvis økning i inntektene på 20 prosent i andre kvartal, og gjorde at selskapet slo analytikerens forventninger, skriver Reuters.

Dette er tredje kvartal med omsetningsvekst for kineserne, etter at selskapet hadde fem kvartaler på rad med inntektsfall.

Til sammen endte selskapets inntekter til 15,4 milliarder dollar, som er nesten 10 prosent høyere enn analytikernes forventninger på 14,1 milliarder dollar.

Comeback med AI

Inntektsveksten kommer samtidig som at den globale etterspørselen etter PC-er er på vei opp igjen, etter en langvarig nedtur.

Det globale PC-markedet har vist tegn til bedring, og tall fra IDC indikerer at PC-salget gjorde comeback i første kvartal i år etter nesten to år med nedgang. For de tre månedene som ble avsluttet juni økte globale PC-forsendelser med 3 prosent til 64,9 millioner enheter.

PC-markedet blir drevet av den nye trenden med «AI-PC-er» – datamaskiner utstyrt med spesialiserte brikker optimert for AI-programvare. Lenovo var blant de første som kom med slike PC-er da de i mai lanserte to modeller.

Lenovo-ledelsen anslår at ved årsslutt vil AI-PC-er stå for rundt 10 prosent av forsendelsene, og kan potensielt øke til 50-60 prosent innen 2026.

FLERE KURVER: Konsernsjef Yang Yuanqing har fått diversifisert driften til Lenovo, og nå står ikke-PC-er for 47 prosent av inntektene til kineserne. Foto: Bloomberg

Diversifiserer

Lenovo leverer imidlertid ikke bare PC-er, de har også klart å diversifisere driften utover sin kjernevirksomhet for PC, og utvidet til programvare og tjenester de siste årene.

Selskapets avdeling for infrastrukturløsninger økte med 65 prosent til 3 milliarder dollar i omsetning. Mens virksomheten for løsninger og tjenester vokste med 10 prosent til 1,9 milliarder dollar i kvartalet.

Ikke-PC-virksomheten står allerede for 47 prosent av omsetningen til selskapet, og Lenovos konsernsjef Yuanqing Yang sier til Reuters at denne andelen vil øke til 50 prosent i nær fremtid.