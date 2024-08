Den sørkoreanske AI-brikkeprodusenten Sapeon Korea, som er et datterselskap av SK Telecom (SKT), er blitt enige med oppstartselskapet Rebellions om å slå sammen virksomhetene sine, skriver flere medier.

Selskapene ønsker å posisjonere seg best mulig i konkurranse mot den globale AI-halvlederindustrien, og da først og fremst mot Nvidia.

Forhandlingene ble først kunngjort i juni, og nå i helgen kom de endelig frem til en enighet. Selskapene vil fullføre fusjonen dette kvartalet etter at å ha utført due diligence og fått aksjonærgodkjenning.

I tillegg må Sapeon-aksjonærene SKT, SK Square og SK Hynix, selge 3 prosent av aksjene sine før fusjonen, slik at Rebellions blir majoritetsaksjonær i selskapet, selv om ledelsen vil forbli intakt, skriver bransjenettstedet Mobil World Live.

Les også Tre store AI-favoritter Cathie Woods investeringsdirektør Tasha Keeney mener selvkjørende biler er en «28.000 milliarder dollar-mulighet.»

Skal hete Rebellions

Etter fusjonen vil SKT være en strategisk investor i selskapet som skal hete Rebellions.

I en felles kommentar sier SKT-sjef Ryu Young-sang at avtalen vil «betraktelig styrke vår globale posisjon innen AI-halvledere», mens Rebellions konsernsjef og med-grunnlegger Park Sung-hyun hevder at brikkeprodusentene tar et avgjørende skritt for å utvide Koreas lederskap innen minnesilisium, skriver Mobil World Live.

Sapeon ble skilt ut av SKT i 2016, mens Rebellions ble grunnlagt i 2020. I løpet av de få årene de har vært operative har Rebellions lanserte to AI-brikker og samlet inn mer enn 225 millioner dollar i finansiering over hele verden.